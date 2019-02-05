الرياض 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واس‏وقع الاتحاد السعـودي للسهام برئاسة بندر بن محمد السفير "مذكرة تفاهم" مع أحدى المدارس الأهلية ،حيث تهدف الشراكة لتأسيس نادي السهام في المدارس و تفعيل اللعبة بجانب الاستفادة من مرافق المدارس في إقامة البطولات و المعسكرات .من جانبـه عبر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسهام بندر السفير عن سعادته بالتوقيع مع المدارس ، مؤكداً أن المدارس بشكل عام هي الرافد الحقيقي لصقل المواهب واكتشاف المميزين وأنها خطوة أولى من ضمن عدة خطوات ينتهجها اتحاد السهام مع قطاع التعليم .وأضاف نسعى في اتحاد السهام لزيادة نشر اللعبة عن طريق عقد عدة شراكات بعد العمل على تأسيس قاعدة و بنية تحتية في العام 2018 بعد مشاركة أكثر من 240 رامياً من الفئات السنية في البطولات التي نظمها الاتحاد .// انتهى //19:25ت م0243