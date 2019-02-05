رياضي / مذكرة تفاهم بين اتحاد السهام والمدارس الأهلية
الثلاثاء 1440/5/30 هـ الموافق 2019/02/05 م واس
الرياض 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واس
وقع الاتحاد السعـودي للسهام برئاسة بندر بن محمد السفير "مذكرة تفاهم" مع أحدى المدارس الأهلية ،حيث تهدف الشراكة لتأسيس نادي السهام في المدارس و تفعيل اللعبة بجانب الاستفادة من مرافق المدارس في إقامة البطولات و المعسكرات .
من جانبـه عبر رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسهام بندر السفير عن سعادته بالتوقيع مع المدارس ، مؤكداً أن المدارس بشكل عام هي الرافد الحقيقي لصقل المواهب واكتشاف المميزين وأنها خطوة أولى من ضمن عدة خطوات ينتهجها اتحاد السهام مع قطاع التعليم .
وأضاف نسعى في اتحاد السهام لزيادة نشر اللعبة عن طريق عقد عدة شراكات بعد العمل على تأسيس قاعدة و بنية تحتية في العام 2018 بعد مشاركة أكثر من 240 رامياً من الفئات السنية في البطولات التي نظمها الاتحاد .
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19:25ت م
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