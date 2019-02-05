الرياض 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسأبرم الاتحاد السعودي للكاراتيه اتفاقية شراكه مع نظيره الفرنسي تنص على إقامة تعاون مشترك بين الجانبين يتضمن إقامة معسكرات مشتركه بين منتخبات البلدين، وتبادل الخبراء وتوفير المدربين الرياضيين من الاتحاد الفرنسي للكاراتيه لفائدة الاتحاد السعودي للكاراتيه .جاء ذلك خلال الاجتماع بين رئيس الاتحاد السعودي الدكتور إبراهيم القناص ورئيس الاتحاد الفرنسي للكاراتيه فرانسوا ديديه بالعاصمة باريس على هامش بطولة الدوري العالمي للكاراتيه مطلع الأسبوع.واطلع الجانبين على اللوائح الخاصة بالاتحاد الفرنسي ومناقشتها وبرامج الاتحادين الداخلية والخارجية وبرامج الحكام والية عمل لجنة المسابقات ومعسكرات المنتخبات.وأكد رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور إبراهيم القناص أن الهدف من هذه الاتفاقية هو تطوير السياسات الرياضية لدعم تبادل الأشخاص والأساليب بين الاتحاد الفرنسي للكاراتيه والاتحاد السعودي للكاراتيه من أجل جعل الاستعدادات الأولمبية على أكمل صورة لكلا الطرفين.// انتهى //19:25ت م0244