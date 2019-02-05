محايل 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واستواصل بلدية محافظة بارق أعمالها لتنفيذ عددٍ من المشروعات كانت قد بدأتها مطلع الشهر الماضي في المحافظة و المراكز التابعة لها .وأوضح رئيس البلدية أحمد بن عوض البارقي, أن هذه المشروعات تأتي ضمن مبادرات تشمل مبنى المسرح المغلق وممشى القرية التراثية و المطل بجبال, مبيناً أن البلدية نفذت حديقة مبنى المركز الحضاري والملعب الرياضي في مركز ثلوث المنظر ويجري العمل لإنهاء الجوانب التكميلية والتجميلية.وبين أن البلدية بدأت أعمال السفلتة للطريق المؤدي للمجمعات التعليميه بمركز ثلوث المنظر, مؤكداً أن العمل جاري في مشروعات الحديقة والملعب الرياضي بمركز ضحى سيالة و السليم في جمعة ربيعة.// انتهى //19:52ت م0246