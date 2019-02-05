لندن 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسجددت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي اليوم التزام الحكومة بالعمل للتوصل إلى اتفاق مغادرة يضمن عدم إنشاء حدود برية في أنحاء إقليم إيرلندا الشمالية كافة.وأوضحت في كلمة أثناء زيارة رسمية إلى بلفاست، أنها ستعقد مباحثات مع أحزاب إيرلندا الشمالية لبحث سبل تحقيق المغادرة الأوروبية بطرق تخدم جميع مصالح شعب الإقليم.ونوهت رئيسة الوزراء بتمسك مجلس العموم البريطاني بالحصول على ضمانات قانونية بشأن بند "الخطة الاحتياطية" المتعلق بالحدود الأيرلندية، مؤكدة أن أي اتفاق تتوصل إليه الحكومة مع الأوربيين يجب ألا يتعارض مع اتفاق سلام بلفاست.// انتهى //19:55ت م0248