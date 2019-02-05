محايل 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05فبراير 2019 م واسبحث محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي امس تأسيس جمعية تعاونية تهدف إلى تشجيع العمل التعاوني الاستثماري وتعمل على تطويره بحضور رئيس جمعية البر الخيرية بالمحافظة الدكتور علي بن حسن شعتور .ونوه الاجتماع بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، المعنية بضرورة التوسيع في تأسيس الجمعيات الخيرية والتعاونية للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ذات العلاقة.وأشار الاجتماع إلى أهمية أن تقوم الجمعية على معايير دأبت جمعيات تعاونية متميزة محلياً وعالمياً على مراعاتها وتطبيقها، لأن ذلك سيسهم في توفير خدمات بيئية واستثمارية وتعاونية ذات جودة عالية، بالعمل على تحقيق مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، ونشر الوعي التعاوني بين المنسوبين بالوسائل الإرشادية والإعلامية في تحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية لأعضاء الجمعية، وتوفير الخدمات الحيوية التي تفتقدها منطقة عمل الجمعية.ووأكدوا ضرورة تشجيع الجمعية للعمل التعاوني الاستثماري، وتطويره بالتعاون بين منسوبي المحافظة، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بما يدعم البرامج التنموية الاجتماعية بمحافظة بارق.// انتهى //20:04ت م0250