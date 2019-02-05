الخرطوم 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واستسلّم الرئيس الكيني أهورو كنياتا رسالة خطية من الرئيس السوداني عمر البشير، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.جاء ذلك لدى استقباله بمكتبه بالقصر الرئاسي اليوم نائب الرئيس السوداني الدكتور عثمان محمد يوسف كبر، والوفد المرافق له، الذي يزور نيروبي حاليًا.وأكد نائب الرئيس السوداني أنه أطلع الرئيس الكيني على الدور الذي يقوم به السودان لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ومراحل مسار السلام في دولة جنوب السودان، بجانب نجاحه في جمع الصف بين الفرقاء في جمهورية إفريقيا الوسطى وتحقيق السلام، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا كبيرًا بين السودان وكينيا، بما يعود بالنفع على شعبي البلدين الشقيقين.// انتهى //21:04ت م0266