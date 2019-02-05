الرياض 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسافتتح نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان سعود بن محمد بن هاجد، أمس فعاليات اليوم العالمي للسرطان، تحت عنوان "هذا أنا وهذا ما سأفعل"، في مركز الرياض بارك التجاري، ويستمر حتى نهاية الشهر الحالي .وتجول بن هاجد وأعضاء مجلس الإدارة بأركان الفعاليات التي شملت ركن التثقيف الصحي ، تحت إشراف عدد من المثقفين الصحيين المختصين في مجال الوقاية والمعلومات التوعوية، وركن المبيعات للمنتجات الدعائية، التي يعود ريعها لدعم مرضى السرطان، مرورًا بركن "الفوتو بوث".وأوضح بن هاجد أن الجمعية وسعت نطاق الحملة ضمن أجندة التوعية بهذا المرض، مبينًا أن الحملة أطلقت من أجل مكافحة المرض عن طريق الالتزام الشخصي بالمشاركة في نشر المعلومات الصحية، وسبل الوقاية والمساهمة في تقليل نسبة هذا المرض، مؤكدًا أن الجمعية قامت بتنظيم العديد من البرامج والفعاليات بالتعاون مع العديد من المراكز الصحية والمستشفيات، والجامعات والمراكز التجارية، إلى جانب توفير الخدمات المجانية.يذكر أن الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان تقدم للمرضى الخدمات الاجتماعية، من النقل والإسكان والمساعدات المالية، وخدمات الدعم النفسي، وخدمات الدعم والوقاية.// انتهى //21:14ت م0268