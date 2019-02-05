اقتصادي / مؤشرات الأسهم الأوروبية تنهي تداولاتها على ارتفاع
الثلاثاء 1440/5/30 هـ الموافق 2019/02/05 م واس
لندن 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واس
أنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على ارتفاع.
وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي على مرتفعاً بنسبة 1.57 % ليصل عند مستوى 3215.04 نقطة.
وحقق مؤشر "داكس" الألماني مكاسباً بمقدار 191.40 نقطة ليصل مستوى 11367.98 نقطة، كما ارتفع مؤشري "أي إي إكس" الهولندي و "أي بي إي إكس 35" الإسباني بمقدار 6.81 نقطة و116.80 نقطة على الترتيب.
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