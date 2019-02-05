حائل 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسعقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، بصالة الاجتماعات في الإمارة اليوم لقاء مع فريق منظومة الريادة السعودية، لبحث دعم مشروعات ريادة الأعمال بالمنطقة مع المشرف على فريق منظومة الريادة أسامة عشري والمستشار هادي الفقيه، بحضور عدد من المهتمين بقطاع ريادة الأعمال بالمنطقة.ورحب سموه في بداية الاجتماع بالفريق والحضور، منوهًا بضرورة دفع عجلة نمو ريادة الأعمال بالمنطقة بما يتواكب مع رؤية المملكه 2030 وبرنامج التحول الوطني.وأشار سموه إلى المساعي الرامية لتمكين الكفاءات الشابة بالمنطقة، وتأسيس مشاريعهم الخاصة بنجاح، سواء بشكلٍ مستقلٍ أو من خلال حاضنات أعمال متخصصة، مبينًا أن المشروعات الناشئة والصغيرة تعد المحرك الأساسي في قطاع الأعمال ضمن رؤية المملكة 2030، حيث تعمل على فتح جميع المجالات والأنشطة من أجل توفير بيئة محفزة لتشجيعها.من جهته أوضح المشرف على منظومة الريادة السعودية أسامة عشري أن المنظومة تعمل على تحفيز بيئة ريادة الأعمال في كل مناطق المملكة، وكانت البداية بالمدينة المنورة والآن في حائل، وبدأت مرحلة التحضير لذلك بدعم من سمو نائب أمير حائل ويأمل بأن يكون الأثر واضحًا وسريعًا بالمنطقة خلال الأشهر القادمة، مشيرًا إلى أن البرنامج يعرّف بالمشروعات النوعية والمميزة ، والعمل على ذلك مع أعرق الجامعات العالمية في مجال ريادة الأعمال (كلية بابسون) .وأشار عشري إلى التناغم بين الجهات ذات العلاقة بالمنطقة، وحرصها واهتمامها لتطبيق البرنامج والمشاركة بدعمه لتحقيق الأهداف المرجوه منه.من جانبه أفاد عضو مجلس إدارة هيئة تطوير منطقة حائل المهندس عبدالله الرخيص، أنه وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، وبمبادرة كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن نائب أمير منطقة حائل و بمساندة معالي وزير التجارة و الاستثمار و رئيس مجلس إدارة هيئة المنشآت الصغيرة و المتوسطة الدكتور ماجد القصبي، و بتمويل من الهيئة سيشارك فريق منطقة حائل والشمال مع عدة مناطق عالمية، تشمل برشلونة في إسبانيا و بيونس آيرس في الأرجنتين وهنسلكي بفنلندا وأوساكا في اليابان وبرازيليا في البرازيل و باريس في فرنسا و هونج كونج في الصين و سراييفو في البوسنة و أوكلاند في نيوزيلندا، في برنامج تسريع تطبيق المنظومة الريادية في المناطق.وبين أنه يجري التنسيق حاليًا للبدء في المرحلة الثانية لتجمع العلياء الصناعي بمنطقة حائل، ليضم التجمعات الفرعية للغذاء و الزراعة المبتكرة و الصناعات التحويلية و الطبية و الطاقة بالإضافة إلى تجمع النسيج الذي تقيمه أرامكو بمنطقة حائل.وفي نهاية اللقاء وجه سمو نائب أمير منطقة حائل بإبرام مذكرة تفاهم بين المركز والجهات ذات العلاقة بالمنطقة، دعمًا وتسريعًا لتطبيق البرنامج بالمنطقة.حضر اللقاء معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل البراهيم وأمين مجلس المنطقة المهندس إبراهيم البدران ومدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة طلاع الطلاع ونائب رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بحائل عبدالله العديم ومدير بنك التنمية الاجتماعية بحائل محمد بن فهد الشمري.// انتهى //21:25ت م0270