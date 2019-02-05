بغداد 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسبحث مجلس الأمن الوطني العراقي في جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، الوضع الأمني في عدد من المحافظات العراقية, والقضايا المستجدة في البلاد.وأوضح بيان صحفي صادر عن الحكومة العراقية، أن المجلس تناول خلال الجلسة طبيعة المهام الموكلة للقوات الأمنية في محافظة كركوك, وتقارير الجهات الأمنية العراقية بشأن الوضع الأمني في محافظتي نينوى وديالى.// انتهى //21:30ت م0274