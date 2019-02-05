إسلام آباد 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر مساء اليوم أجزاء من باكستان دون أن ترد على الفور أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.وأوضحت دائرة الأرصاد الجوية والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على عمق 50 كيلومتراً وعلى بُعد 104 كيلومتراً شمال شرق مدينة مظفر آباد عاصمة الشطر الخاضع للسيادة الباكستانية من إقليم كشمير.وشعر بهزته سكان العاصمة الباكستانية إسلام آباد وإقليم خيبر بختونخواه وإقليم البنجاب، كما شعر به سكان المناطق الشمالية الغربية من الهند.وذكرت وسائل الإعلام الباكستانية أنه لم ترد حتى الآن أي أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال الذي أجبر سكان المناطق التي ضربها على الخروج من منازلهم خشية وقوع هزة ارتدادية مدمرة.// انتهى //21:34ت م0276