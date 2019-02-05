بروكسل 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسالتقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في العاصمة البلجيكية اليوم، عضو البرلمان الأوروبي رشيدة داتي، ومنسق شؤون مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي جيل دي كيرشوف، وعضو البرلمان الأوروبي ميشال آليو ماري.وجرى خلال اللقاءات استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث مجالات التعاون بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي.// انتهى //22:37ت م0285