الرياض 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واستأهلت فرق أحد والهلال والنصر والفتح إلى الدور نصف النهائي لكأس الهيئة العامة للرياضة ، بعد تجاوزها مباريات الدور ربع النهائي التي أقيمت اليوم في المدينة المنورة والرياض والأحساء .ففي المدينة المنورة تغلب أحد على نظيره الأنصار 84/109 ، فيما كسب الفتح نظيره الاتحاد في الأحساء 60/80، وفاز الهلال على الأهلي 75/78 ، وفاز النصر على السلام بالانسحاب 0/20 .وبذلك يواجه الهلال نظيره أحد في الرياض ويستضيف الفتح نظيره النصر في الأحساء في لقائي الدور نصف النهائي اللذان سيقامان يوم 14 / 6 /1440 .//انتهى //22:47ت م0289