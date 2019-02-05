حفر الباطن 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن بمكتب سموه في المحافظة اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بمحافظة حفر الباطن عوض السرور، ورئيس جمعية الأيتام واليتيمات بالمحافظة يوسف الجوعي.واستمع سموه خلال اللقاء لشرح عن أعمال الجمعيات ودورها في خدمة المجتمع ، والجهود التي قامت بها وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.ونوه سموه بما تحظى به المؤسسات الخيرية من دعم من القيادة الرشيدة ، سائلًا المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والنماء الدائم.// انتهى //22:49ت م0291