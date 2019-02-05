الرياض 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واس

التقى معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان اليوم في قصر الملك سعود بالرياض ، معالي وزيرة الاقتصاد والمالية بجمهورية ألبانيا آنيلا داناي، .

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين، ومناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيزها.

حضر اللقاء مساعد وزير المالية للشؤون المالية الدولية والسياسات المالية عبدالعزيز بن متعب الرشيد .

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22:55ت م

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