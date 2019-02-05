طرابلس 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسطالب وزير الخارجية بحكومة الوفاق الليبية محمد سيالة، بإيجاد إستراتيجية عربية أوروبية موحدة شاملة لمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة والعابرة للحدود، تشارك فيها الجهات العسكرية والسياسية والأمنية من الجانبين العربي والأوروبي.وقال سيالة في كلمة بالمؤتمر الخامس لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل " إن هذه الإستراتيجية عبر عنها اجتماع أمن الحدود لدول الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الليبي الذي عقد في أبريل 2012م بمشاركة وزراء الدفاع والداخلية والاستخبارات العسكرية والأجهزة الأمنية"، لافتًا أنه في المجال الاقتصادي فإن حكومة الوفاق سعت إلى إيجاد الحلول للأوضاع الصعبة التي يعيشها المواطن الليبي، من خلال الاتفاق مع الجهات المعنية في الدولة الليبية، على حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، والتي تهدف لتصحيح ومعالجة التشوهات النقدية والاقتصادية وذلك لضمان تنفيذ البرنامج الاقتصادي.وأكد سيالة، أن حكومة الوفاق في ليبيا تثني على الجهود المبذولة من الدول الشقيقة والصديقة ومن الاتحاد الأوروبي خصوصًا للمساعدة في تحقيق الأمن والاستقرار في ربوعها، ودعم جهود المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق في مكافحة الإرهاب، وتتطلع إلى مزيد من الجهود والدعم من قبل الاتحاد الأوروبي، حتى يتحقق الأمن والاستقرار في كامل ربوع ليبيا، داعيًا إلى دعم مطالبة حكومة الوفاق بمنح المؤسسات المالية الليبية حق إدارة الأصول والحسابات المجمدة الذي نراه حقًاُ مشروعًا، باعتبار قرار التجميد قد استهدف أصلًا حماية هذه الأموال لصالح الشعب الليبي، وبفك تجميدها في الوقت المناسب.// انتهى //22:58ت م0295