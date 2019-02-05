القاهرة 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسالتقى معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، خلال زيارته الحالية إلى جمهورية مصر العربية، لإطلاق النسخة الأولى من مهرجان المنظمة، الذي يأتي تحت عنوان (أمة واحدة وثقافات متعددة.. فلسطين في القلب)، عددًا من الشخصيات الإسلامية المكرمة على هامش المهرجان.واستقبل العثيمين السيدة الأولى في بوركينا فاسو، فوفور أدجوافي سيكا كابوري، التي اشتهرت على المستوى الوطني والإقليمي بمكافحة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، ومكافحة السرطان، كما استقبل الشيخ شكر باشازاده، المفتي العام لبلاد ما وراء القوقاز، والتي تشمل عددًا من الجمهوريات، وقد أدرج اسمه في كتاب المسلمين الأكثر تأثيرًا في العالم في 2009م.كما التقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، بمعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية السابق الدكتور نزار بن عبيد مدني، ويعتبر أحد أعمدة الدبلوماسية في المملكة.ونوه الدكتور العثيمين بتاريخ الشخصيات الإسلامية المكرمة في مهرجان المنظمة في نسخته الأولى، مؤكدًا أنها شخصيات نشرت الاعتدال والوسطية في العالم الإسلامي، وأسهمت بإسهامات جليلة، وتحظى أعمالهم بتقدير المنظمة.// انتهى //22:59ت م0296