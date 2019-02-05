الأمم المتحدة 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واستواصلت اجتماعات لجنة تنسيق إعادة الانتشار في اليمن، بحضور ممثلي ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، ومن الحكومة اليمنية خلال يومي 4 و5 فبراير، وذلك على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة في ميناء الحديدة اليمني.وذكر بيان منسوب إلى المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن الأطراف انخرطت في مناقشات طويلة ومكثفة بالأمس واليوم، من أجل إيجاد حلول مشتركة مقبولة، ولمناقشة الجداول الزمنية المرتبطة بها لتنفيذ البنود المتعلقة بالحديدة في اتفاق إستكهولم، وأن الأطراف تدرك تمامًا الأضواء الدولية المسلّطة حول جهودها لتنفيذ اتفاقية الحديدة، وآثارها على عملية السلام الأوسع لليمن، مشيراً البيان أيضًا إلى أن الأطراف ستواصل مناقشاتها غدًا تحت رعاية ميكيل أنكير لوليسغارد الذي تولى مهامه كرئيس للجنة تنسيق إعادة الانتشار اليوم.// انتهى //23:03ت م0298