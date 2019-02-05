الرياض 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسافتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبد العزيز الرئيس الفخري للجمعية السعودية للفنون التشكيلية مساء اليوم، معرض " خطوات " للفنان التشكيلي إبراهيم الفصام ، الذي تنظمه الجمعية السعودية للفنون التشكيلية ضمن مبادرتها الثقافية الفكرية "رواق جسفت" وذلك في مقر الجمعية بالرياض.وشكر سموه خلال حفل الافتتاح جمعية " جسفت " على هذه المبادرة الثقافية المهمة، والداعمة للفنانين التشكيليين وجميع القائمين على رواق جسفت، مثنيًا على أعمال الفنان التشكيلي والباحث إبراهيم الفصام طيلة مسيرة 40 عاماً ، منوهاً سموه بالدعم الكبير من القيادة الرشيدة ، للحركة الثقافية بالمملكة وكل ما يخدم المواطن والوطن .وتضمن الحفل كلمة رئيسة مجلس إدارة الجمعية الدكتورة منال الرويشد ، أكدت فيها أن مبادرة "رواق جسفت" تستشرف مستقبلًا مضيئًا لقادم أجمل في ربط الجيل الحالي مع الأجيال السابقة، والاهتمام بالرموز التي كان لها بصمة ودور في الحركة التشكيلية في وطننا الغالي ، الذي يخطو برؤية ثابتة المعالم نحو مستقبل مشرق بإذن الله .وأضافت أن الجمعية حرصت على تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 ، بالمساهمة في تنمية الوعي الفني لدى المجتمع بإطلاق المبادرة الثقافية والفكرية "رواق جسفت" التي تم اعتماد برنامجها الذي يتضمن نشاطًا منبريًا تفاعليًا لفنانين تشكيليين ومثقفين وإعلاميين، كما ينفذ الرواق ورش فنية وعروض تفاعلية، إضافة إلى استضافة فنان تشكيلي متميز صاحب تاريخ يتحدث عن تجربته في الفن التشكيلي كقصة لهمة، تعرض أهم محطات في تاريخه وخبرته وتجربته مع عرض لمجموعة من أعماله .ولفتت الدكتورة الرويشد إلى مشاركة الفنانة التشكيلية سناء البقمي من ذوي الاحتياجات الخاصة بلوحتين في المعرض، مشيرة إلى أن هذه المشاركة هي تحقيق لإحدى أهداف الرواق وهو تشجيع الفنانين الشباب وإشراكهم في جميع المعارض.وقد صاحب افتتاح المعرض أمسية تحدث فيها الفنان التشكيلي إبراهيم الفصام عن تجربته ومسيرته الفنية وتاريخه وخبرته في الفن التشكيلة، كقصة ملهمة، مع عرض لأعماله التي صنفت أربعة مواضيع : بداية، تفاعل، تجربة، وترابط.يذكر أن " رواق جسفت " يقام أسبوعيًا في صالة روافد في مقر الجمعية لعرض أعمال الفنانين التشكيليين المعاصرين .// انتهى //23:04ت م0299