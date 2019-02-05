موروني 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واساستقبل فخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة، اليوم معالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان.وفي بداية الاستقبال نقل وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - لفخامته.وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية القمر المتحدة وسبل تعزيزها في المجالات كافة.// انتهى //23:13ت م0300