الرياض 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسالتقى دولة رئيس الوزراء بجمهورية ألبانيا إيدي راما مساء اليوم بقصر الملك سعود في الرياض معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي .وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الوثيقة بين المملكة وجمهورية ألبانيا وسبل تعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى بحث المستجدات الأقليمية والدولية، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر اللقاء معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألبانيا عبدالمؤمن محمد شرف.// انتهى //23:15ت م0301