القاهرة 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسكرّم معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بحضور وزيرة الثقافة بجمهورية مصر العربية الدكتورة إيناس عبد الدايم، معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية في المملكة العربية السعودية السابق الدكتور نزار مدني، وذلك خلال افتتاح فعاليات الدورة الأولى من المهرجان الثقافي والفني لمنظمة التعاون الإسلامي، التي انطلقت اليوم بالقاهرة، تحت شعار (أمة واحدة وثقافات متعددة... فلسطين في القلب).وأكد معالي الدكتور نزار مدني في تصريح صحفي عقب تكريمه، أن للمملكة العربية السعودية دورًا مميزًا في خدمة القضايا الإسلامية، وخصوصًا فيما يتعلق بمنظمة التعاون الإسلامي لأنها من المؤسسين لهذه المنظمة ،وقد استمرت وستستمر بإذن الله في رعاية كل القضايا التي تهم المنظمة سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي.وعبّر معاليه عن سعادته بحضور هذا المهرجان موجهًا الشكر للأشقاء في مصر على استضافتهم للمهرجان وتقديم كل مايلزم لنجاحه، وإلى المسؤولين في منظمة التعاون الإسلامي وخاصة الأمانة العامة على هذه الفكرة والبادرة الجيدة لتحقيق مزيد من التضامن بين الشعوب الإسلامية، معربًا عن أمله أن يستمر هذا المهرجان ويعقد دوريًا بإحدى الدول الأعضاء بالمنظمة.كما كرّم المهرجان الثقافي الأول لمنظمة التعاون الإسلامي، عددًا من الرموز المتميزة في العالم الإسلامي، وهم شيخ الإسلام مفتي القوقاز "أذربيجان" الحاج الله شكر باشا زاده، والشاعر المصري فاروق جويدة، والسيدة الأولى في بوركينا فاسو وفوفور أدجوافي سيكا كابوري.وتبادل معالي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، والدكتورة إيناس عبد الدايم، دروع وزارة الثقافة المصرية ومنظمة التعاون الإسلامي في ختام حفل انطلاق فعاليات المهرجان.// انتهى //23:25ت م0302