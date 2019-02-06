الرياض 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واساختتمت اليوم البطولة الثالثة بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض أنشطتها الرياضية، بملاعب نادي الهلال السعودي، وذلك في الألعاب المختلفة، وهي تحدى رجال الدفاع المدني والسباحة والإنقاذ المائي وكرة القدم.واستمرت منافسات البطولة لمدة شهر عملت بث روح التنافس الرياضي الشريف بين المشاركين، ورفع معدل اللياقة البدنية في الألعاب المخلتلفة، التي يحرص الدفاع المدني على تحقيقها لمنسوبية، لما لها من انعكاسات إيجابية في الأعمال الميدانية، بمشاركة 18 فريقًا: مديرية الرياض، شعب وإدارة الرياض، إدارة المزاحمية، وإدارة الدرعية، وقوة الطوارئ الخاصة بالرياض.وأسفرت نتائج البطولة تحدى رجال الدفاع المدني حيث حصل على المركز الأول (جماعي) قوة الطوارئ الخاصة، وحصل على المركز الأول (فردي) قوة الطوارئ الخاصة، أما بطولة السباحة والإنقاذ المائي حصل على المركز الأول في السباحة شعبة الشفاء، فيما حصل على المركز الأول في الانقاذ المائي فريق الإنقاذ المائي بإدارة الرياض، أما بطولة كرة القدم حصل على المركز الأول شعبة جامعة الإمام، وحصل على المركز الثاني قوة الطوارئ الخاصة بالرياض.وفي ختام الحفل تم تكريم الفائزين والجهات المساهمة في إنجاح البطولة من قبل مدير الدفاع المدني بمنطقة الرياض اللواء سعد علي الراجح.//انتهى//00:21ت م0311