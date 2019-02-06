عـدن 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسبحث وزير الصحة والسكان اليمني الدكتور ناصر باعوم اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، مع المنسق العام لمنظمة صحة الأسرة الدولية في اليمن كاترين كارول، أوجه التعاون بين الوزارة والمنظمة وإمكانيات تدخلاتها في دعم القطاع الصحي في اليمن.وأطلع الوزير اليمني، المسؤول الدولي خلال اللقاء، على تدخلات المنظمة في مجالات الرعاية الصحية وتفعيل العيادات المتنقلة كحل مؤقت في محافظة تعز اليمنية، بالإضافة إلی دعم مركز الأمومة والطفولة ورعاية ما قبل الولادة في محافظة الحديدة.// انتهى //00:24ت م0313