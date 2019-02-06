جيزان ٣٠ جمادى الأولى ١٤٤٠هـ الموافق ٠٥ فبراير ٢٠١٩م. واساستعرض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان مع مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس مساء اليوم بقصر سموه , مبادرة تعليم جازان " بلا مبان مستأجرة " .وتحدث سموه خلال الجلسة الأسبوعية التي عقدها سموه عن أهمية المبادرة التي تهدف للوصول لهدف الإدارة العامة للتعليم بجازان للوصول لاكتمال تنفيذ المشروعات التعليمية الحكومية ، و الاستغناء بالكامل عن المباني التعليمية المستأجرة بمختلف المحافظات والمراكز والقرى التابعة للإدارة.من جانبه قدم مدير عام التعليم بجازان شرحاً مفصلاً عن المبادرة التي تهدف للتخلص من المباني المستأجرة للمدارس والمشروعات التعليمية التابعة لمكاتب التعليم التابعة للإدارة العامة للتعليم بجازان ، وحصر الأراضي المناسبة في المواقع القريبة من المباني المستأجرة وتخصيصها لإنشاء مباني مدرسية حكومية ، مبيناً أن المبادرة ستسهم في التخلص من كثافة الطلاب في الصفوف الدراسية ، التي ستنفذ بالشراكة الفاعلة بين قطاع التعليم وأمانة المنطقة وعدد من الجهات الحكومية.فيما استعرض أمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان ، الجهود والخدمات التي تقدمها الأمانة لمختلف القطاعات الحكومية والأهالي ، ومساهمتها والبلديات التابعة لها الفاعلة في تنفيذ مبادرة تعليم جازان بلا مباني مستأجرة و المبادرات المماثلة التي تنفذها القطاعات والجهات الحكومية بالمنطقة.وتضمنت الجلسة العديد من المدخلات واستمع الجميع لتوجيهات سمو أمير المنطقة حيالها ، وكرم سموه المواطن موسى المالكي الذي ساهم في إنقاذ أسرة تعرضت لحادث واحتراق مركبتهم ، والشاب إبراهيم دكواني الذي أنقذ وانتشل طفل سقط في بئر بمحافظة ضمد ، مثمناً عملهما الإنساني النبيل. ‬حضر الجلسة معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ووكيل الإمارة عبدالله بن صالح المديميغ ووكيل الإمارة لشؤون التنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي وعدد من المسؤولين.//انتهى//00:45ت م0316