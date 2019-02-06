الرياض 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسواصل المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 14 عامًا اليوم تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المُقام في جدة للاعبي أندية منطقة مكة المكرمة، الذي يأتي ضمن استراتيجية إدارة المنتخبات الوطنية السنيّة.وأجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم الحصة التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، التي تركزت على مشاركة جميع اللاعبين في مناورة على كامل مساحة الملعب للوقوف على مستوياتهم الفنية.يُذكر أن المدير الفني للمنتخب محمد أمين قد استدعى للانضمام للمعسكر (28) لاعبًا، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: أحمد عسيري، وحسان إدريس، وعبدالإله شربتلي، وعبدالعزيز الشمراني، وعبدالله الزهراني، وعبدالله حريصي، وعلي الفهمي، وعلي بري، وعمار الغامدي، وفراس توفيق، وحسام كرشمي، وسعود تمبكتي، وعادل فلاته، وعبدالإله فلاته، وعبدالله الصيعري، ومحمد العمري، ومحمد شراحيلي، ومحمد يامي، ومنصور الأحمري، وإبراهيم عياد، وأديب هوساوي، وثامر الشلوي، وعمر الودعاني، ومهند برناوي، ومساعد الجهني (من أكاديمية أجيال)، وعبدالرحمن الزبيدي (من أكاديمية الراقي)، وإبراهيم العبدلي (من أكاديمية الفريق)، ووسام الفار (من أكاديمية المدينة).// انتهى //00:46ت م0317