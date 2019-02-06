صبيا 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 5 فبراير 2019 م واسنفذ مكتب التعليم بمحافظة صبيا ممثلًا بشعبة الاجتماعيات اليوم برنامجًا تدريبيًا بعنوان" مجتمعات التعليم المهنية" وذلك بمركز التدريب التربوي بالمحافظة.ويهدف البرنامج الذي قدمه المشرف التربوي فهد زكري بمشاركة أكثر من 12 معلمًا إلى التعريف بالمبادئ الأساسية لمجتمعات التعليم المهنية، وكيفية تطوير وسائل التعليم التقليدية إلى حديثة ، ونقله إلى أسلوب أكثر فاعلية ، وتوضيح دور المهنية في التعليم ومساهمتها في تعزيز القيم التعليمية المشتركة.//انتهى//00:48ت م0318