تبوك 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسحذر الدفاع المدني بمنطقة تبوك في بيان أصدره اليوم من الحالة الجوية القادمة على المنطقة ، التي ستبدأ من مساء غد الأربعاء وتستمر - بمشيئة الله - إلى يوم الجمعة يتخللها أمطار من غزيرة إلى متوسطة وإثارة للأتربة وارتفاع للأمواج على الشريط الساحلي للمنطقة.وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري أنه بناءً على ماورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء عن وجود تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة من ضمنها منطقة تبوك وهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تصحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وارتفاع للأمواج في السواحل حيث ستشمل الحالة - بإذن الله - مدن ومحافظات وقرى منطقة تبوك .وبين أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك تتابع التقلبات الجوية وتؤكد أنها على أهبة الاستعداد لأي طارئ من خلال تطبيق خطتها في مواجهة الأمطار والسيول بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة, منوها بضرورة أخذ الحيطة والحذر في حالة هطول الأمطار في المناطق المذكورة وتقنين الحركة قدر المستطاع وعدم المجازفة في العبور أوالنزول في بطون الأودية أو المبيت فيها وإتباع إرشادات الدفاع المدني في جميع منصاته الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي ، مؤكدًا أن الدفاع المدني على مدار الساعة في خدمة الجميع على الرقم 998.// انتهى //00:57ت م0319