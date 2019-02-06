المدينة المنورة 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسألقى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم، درسه الدوري من كتاب "زاد المعاد في هدي خير العباد" لابن قيم الجوزية -رحمه الله- بالمسجد النبوي .واستهل معاليه الدرس بالحمد والثناء, ثم شرح معاني أسماء الرسول -صلى الله عليه وسلم - .ويأتي الدرس ضمن الدروس الدورية لمعاليه في رحاب المسجد النبوي .// انتهى //01:13ت م0322