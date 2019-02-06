بريدة 30 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 05 فبراير 2019 م واسعقدت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم ممثلة بلجنة المحامين أمس، ندوة بعنوان "المسؤولية الجنائية في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي" في مقر الغرفة الرئيسي ببريدة، وذلك بحضور أكثر من 150 من الجنسين المتخصصين والمهتمين في المجال القانوني.ورحب أمين عام غرفة القصيم سعود الفدّا خلال افتتاحه الندوة بالمستشار خالد أبوراشد وبالحضور من المختصين والمهتمين بالمجال القانوني، مشيرًا إلى أهمية تسليط الضوء على مثل هذه المواضيع المهمة.وأكد رئيس لجنة المحامين يوسف الخريصي على ضرورة رفع مستوى الإدراك وتوضيح المعضلات للمواطنين والمهتمين والمختصين بالقانون من خلال كيفية التعامل مع جنائيات وسائل التواصل الاجتماعي وأنظمتها.وأوضح المستشار أبوراشد من جانبه آليه العمل مع برامج وسائل التواصل الاجتماعي مبينًا ثبوت إدانة الشخص في حال إساءته لأحد من خلال منصة التواصل الاجتماعي ( تويتر ) حتى وإن تم حذف التغريدة المسيئة، كما بين أن الاحتيال المالي عبر منصات التواصل الاجتماعي تصل عقوبته كحد أقصى إلى 2 مليون ريال و 3 سنوات سجن كونه كسب غير مشروع ويصنف كجريمة معلوماتية.وأشار أبوراشد إلى موضوع التهكير والدخول الغير مشروع على حسابات الآخرين أي كان الغرض سواء كإتلافها أم جلب بيانات خاصة فمهما يكون الهدف و النية فالتهكير أمر غير مشروع نهائيًا كما في المادة الثالثة، منوهًا إلى أن جهات الاختصاص الفاصلة في ضوابط التشهير و الإساءة هي النيابة العامة و القضاء.// انتهى //04:01ت م0325