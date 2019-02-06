الرياض 1 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :الملك يشكر ولي العهد وأعضاء وفرق عمل اللجنة العليا لقضايا الفساد العامخادم الحرمين: الدولة مستمرة في حماية النزاهة ومكافحة الفسادولي العهد يتسلم رسالة من أمير دولة الكويت ويلتقي أمين منظمة السياحة العالميةالمملكة تنجح في إطلاق قمر للاتصالات يحمل توقيع ولي العهدرئيس وزراء ألبانيا يصل إلى الرياضرئيس ديوان المظالم: المملكة تشهد حراكاً اقتصادياً واستثمارياً مميزاًأمير القصيم: نتطلع لاندماج تجار التمورأعمال كهرباء الباحة على طاولة أمير المنطقةأمير مكة بالنيابة يزور محافظتي الكامل وخليص.. اليومفيصل بن فهد: نحتاج للهيئات العلمية المتخصصةعشرة آلاف بلاغ صحي ونقل 195 حالة من مستشفى إلى آخرسعود بن نايف: أيدٍ وطنية أنجزت مشروع العواميةتدشين الحملة الخليجية للتوعية بالسرطانانطلاق فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثةأعضاء مجلس الأمن يدعون إلى ضبط النفس والتحرك لتحقيق السلامالشرعية تبحث مع الانقلابيين اتفاق تبادل الأسرىتحرير سلسلة جبلية في كتاف.. ووصول لوليسغارد إلى صنعاء .. الحوثي يتاجر بأعضاء مقاتليه الجرحىالبرلمان العربي يعقد مؤتمراً رفيعاً للقيادات.. السبتفلسطين تهدد باللجوء للمحاكم الدولية// يتبع //06:02ت م0003