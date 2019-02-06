عام / الصحف السعودية
الأربعاء 1440/6/1 هـ الموافق 2019/02/06 م واس
الرياض 1 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
الملك يشكر ولي العهد وأعضاء وفرق عمل اللجنة العليا لقضايا الفساد العام
خادم الحرمين: الدولة مستمرة في حماية النزاهة ومكافحة الفساد
ولي العهد يتسلم رسالة من أمير دولة الكويت ويلتقي أمين منظمة السياحة العالمية
المملكة تنجح في إطلاق قمر للاتصالات يحمل توقيع ولي العهد
رئيس وزراء ألبانيا يصل إلى الرياض
رئيس ديوان المظالم: المملكة تشهد حراكاً اقتصادياً واستثمارياً مميزاً
أمير القصيم: نتطلع لاندماج تجار التمور
أعمال كهرباء الباحة على طاولة أمير المنطقة
أمير مكة بالنيابة يزور محافظتي الكامل وخليص.. اليوم
فيصل بن فهد: نحتاج للهيئات العلمية المتخصصة
عشرة آلاف بلاغ صحي ونقل 195 حالة من مستشفى إلى آخر
سعود بن نايف: أيدٍ وطنية أنجزت مشروع العوامية
تدشين الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان
انطلاق فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة
أعضاء مجلس الأمن يدعون إلى ضبط النفس والتحرك لتحقيق السلام
الشرعية تبحث مع الانقلابيين اتفاق تبادل الأسرى
تحرير سلسلة جبلية في كتاف.. ووصول لوليسغارد إلى صنعاء .. الحوثي يتاجر بأعضاء مقاتليه الجرحى
البرلمان العربي يعقد مؤتمراً رفيعاً للقيادات.. السبت
فلسطين تهدد باللجوء للمحاكم الدولية
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