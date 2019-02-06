وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان ( الحرب على الفساد مستمرة ): منذ إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في 2011، والمملكة متجهة بقوة نحو مكافحة الفساد وحماية المال العام وردع المتورطين في القضايا المتعلقة به، ولم يكن المجتمع يعي بشكل واضح معالمَ هذا التوجه الحكومي المهم، إلى أن أمر خادم الحرمين بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد لحصر قضايا الفساد العام، نظراً لما لاحظه ولمسه من استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلّبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون الاطلاع على حقيقة هذه الجرائم، إذ حققت اللجنة فور تشكيلها أهدافها الوطنية التي شُكلت من أجلها واستعادت 400 مليار ريال من أيدي المتهمين في قضايا الفساد، وبلغ من تم استدعاؤهم 381 شخصاً، لتعود تلك الأموال الطائلة إلى الدولة، ولتثبت القيادة على أرض الواقع أنها لن تتهاون مع من تسول له نفسه التطاول على المال العام.وواصلت : ورغم انتهاء أعمال اللجنة بعد تحقيقها أهدافها التي أنشئت من أجلها، إلا أن مسيرة حماية النزاهة والمال العام ومكافحة الفساد لن تتوقف بل إن الحرب مستمرة وعلى مستوى عالٍ من التنظيم والتنسيق، بدءًا من "نزاهة" ومروراً بما تم إنشاؤه من جهات تسهم في كبح الفساد وآخرها مكتب التقارير المالية للنيابة العامة في ديوان المراقبة العامة.وبلا شك فإن المواطن ينظر بافتخار إلى ما تحقق من منجز وطني يعزز مكانة الوطن في خارطة دول العالم التي تتمتع بأداء صارم في الحرب على الفساد وإيقاف أي متطاول على المال العام كائناً من كان.// يتبع//06:02ت م0004