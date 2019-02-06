طرابلس 01 جمادى الأخر 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم،على اجتماع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ، بكل من آمر المنطقة العسكرية الوسطى محمد الحداد، وآمر المنطقة العسكرية الغربية أسامة جويلي، وآمر المنطقة العسكرية طرابلس عبد الباسط مروان، الذي تناول آخر المستجدات على الصعيدين العسكري والأمني وخاصة في المنطقة الجنوبية .وأشارت الصحف إلى مطالبة وزير الخارجية محمد سيالة،بإيجاد إستراتيجية عربية أوروبية موحدة شاملة لمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة والعابرة للحدود تشارك فيها الجهات العسكرية والسياسية والأمنية من الجانبين العربي والأوروبي.وتطرقت إلى لقاء وزير الداخلية فتحى باشا آغا مع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي (الن بوجيا)، حيث تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالبرامج التدريبية والتعاون الأمني، مؤكدا خلال اللقاء أن وزارة الداخلية لديها القدرة على استكمال البرامج التدريبية والإصلاح للمؤسسة الأمنية، بهدف رفع مستوى العمل الأمني لمنتسبيها.ونوهت الصحف بمطالبة عدد من المتظاهرين أمام مقر مجلس النواب الليبي بمدينة طبرق ، بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، وشددوا على عدم تأجيلها.// انتهى //08:55ت م0011