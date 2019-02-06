الرياض 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واستستكمل غداً الخميس مواجهات الجولة الـ 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بلقاءين ، حيث يلتقي أحد والفيصلي ، والحزم والأهلي .فعلى ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة يستضيف أحد نظيره الفيصلي ، في لقاء يبحث فيه الفريقان عن النقاط الثلاث .أحد استطاع تحقيق انتصاره الثالث في الدوري من أمام الاتفاق في الجولة الماضية ساعياً للابتعاد عن مناطق الخطر حيث يحتل المرتبة الأخيرة في سلم الترتيب ، في المقابل يدخل الفيصلي اللقاء بعد خسارة في الجولة الماضية من الحزم ، ويسعى هو الآخر لتحقيق نتيجة إيجابية والعودة لطريق الانتصارات من بوابة أحد .وإلى القصيم حيث مواجهة الحزم والأهلي ، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة ، ويأمل الحزم في تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة الصعبة للتقدم أكثر في سلم الترتيب والابتعاد عن مناطق الخطر حيث يحتل المرتبة الـ12 برصيد 19 نقطة ، في المقابل يدخل الأهلي اللقاء بقيادة مدربه المؤقت يوسف عنبر وذلك بعد إقالة الارجنتيني بابلو غويدي يوم أمس الثلاثاء ، ساعياً لمواصلة سلسلة الانتصارات في الجولات الثلاث الأخيرة ، والمنافسة على المراكز المتقدمة.// انتهى //10:01ت م0021