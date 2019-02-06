الرياض 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واس

زار وفد مكون من أعضاء اللجان المتخصصة بمجلس الشورى برئاسة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي الدكتور عبد الله بن محمد الجغيمان أمس، المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم الذي يشرف عليه اليونسكو.

ورحب مدير عام المركز الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم المديرس بالوفد الزائر، معبراً عن سعادته بهذه الزيارة وتلبية الدعوة لما لهذه الزيارات من إسهام في الرقي بمستوى التعليم في المملكة.

من جانبه عبر الدكتور الجغيمان عن شكره وتقديره للمركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، ممثلاً برئيسه ومنسوبيه على دعوتهم، مؤكداً أن هذه الزيارة تهدف لتعزيز العمل بين مجلس الشورى والمركز لتطوير التعليم في المملكة.

بعد ذلك قدم عرضاً تعريفياً عن المركز، شمل أهم نتائج الدراسات العلمية التي نفذها المركز.

وقدم أعضاء المجلس خلال الاجتماع عدد من الملاحظات والتساؤلات والمقترحات، مشيدين بالجهود المستمرة التي يقوم بها المركز للرقي بجودة التعليم في العالم العربي.

ويعـد المركز الذي يشرف عليه اليونسكو مرجع موثوق لتعزيز جودة التعليم وتميزه في العالم العربي من خلال تنمية ثقافة الجودة والتميز ونشر المعرفة وأفضل الممارسات التعليمية وتقديم الاستشارات والبحوث التطبيقية والبرامج التطويرية، وتنسيق الجهود الإقليمية لتعزيز الخبرات التعليمية.

وتأتي استضافة المملكة العربية السعودية لهذا المركز تحقيقاً لرؤية المملكة بأن تكون معياراً عالمياً للجودة، ودعماً لمشاريع الجودة والتميز في التعليم، وتعزيزاً لعمليات التطوير التربوي اقليمياً ودولياً.

ويضم وفد مجلس الشورى عدداً من أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي وهم الدكتور ناصر بن علي الموسى، والدكتور عبد الله بن علي المنيف، ونائب رئيس لجنة حقوق الانسان والهيئات الرقابية الدكتورة نورة بنت محمد المري، وعضو اللجنة الدكتورة جواهر بنت ظاهر العنزي، وعضو لجنة الاقتصاد والطاقة الدكتورة حنان بنت عبد الرحيم الأحمدي.

// انتهى //

10:25ت م

0022