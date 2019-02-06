بيروت 01 جمادى الأخر 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بنتائج الاجتماعات التي تعقدها اللجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري للحكومة الجديدة قبل احالته إلى مجلس الوزراء لإقراراه بصيغته النهائية ومن ثم إرساله إلى المجلس النيابي.وتحدثت عن دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس النمسا ودول الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بدولة فلسطين على اساس حل الدولتين ،مؤكداً أنه لم يكلف أحدا التحدث باسم الفلسطينيين.ولفتت صحف الأربعاء إلى إعلان السلطات المصرية إصابة أربعة عناصر شرطة بجروح إثر هجوم مسلح استهدف حاجزاً أمنيًا في الوادي الجديد وتبنى تنظيم داعش الإرهابي المسؤولية عن الهجوم.وأخبرت عن إعلان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث لطرفي الحرب اليمنية أمس أن سرعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى ستساهم في دفع الجهود الرامية إلى تسوية سياسية للصراع المستمر منذ 4 أعوام.واشارت إلى طلب 11 من أصل 14 دولة منضوية في مجموعة ليما في بيان مشترك عقب اجتماع أزمة في أوتاوا من القوات المسلحة الفنزويلية أن تظهر ولاءها للرئيس بالوكالة خوان غوايدو.وتطرقت صحف لبنان إلى إعلان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويفو أمس أن بلاده ستقوم بتطوير منظومتين جديدتين من الصواريخ خلال السنتين المقبلتين بعد تخلي واشنطن وموسكو عن معاهدة رئيسية للحد من الأسلحة.// انتهى //10:37ت م0023