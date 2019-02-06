بيت لحم 01جمادي الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، شابًا فلسطينيًا وسلمت آخر بلاغا لمراجعة مخابراتها في بيت لحم.وأفادت مصادر أمنية في بيت لحم، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد عبد الهادي كتانة من بلدة الدوحة غربا، وسلمت بهاء علي صلاح من بلدة الخضر جنوبا بلاغا لمراجعة مخابراتها في مجمع مستوطنة "غوش عصيون"، وذلك بعد دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما.// انتهى //10:39ت م0025