عمّان 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، تأكيد العاهل الأردني عبدالله الثاني، ضرورة أن تكون التعيينات في الجهاز الحكومي على أساس الكفاءة والخبرة، وأن يتم التعامل معها بشفافية وعدالة، وضرورة محاسبة الموظف والمسؤول على أي تقصير في الأداء.واهتمت ببدء اجتماعات اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ إتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمختطفين والمخفيين قسراً ، بين ممثلي الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان.وتابعت الصحف اقتحامات المستوطنين المتطرفيين بقيادة وزير الزراعة في حكومة الاحتلال الاسرائيلي، لباحات المسجد الأقصى المبارك وذلك بحماية عناصر الوحدات الخاصة في شرطة الاحتلال الاسرائيلي.// انتهى //10:42ت م0026