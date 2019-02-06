الرياض 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسيختتم المنتخب السعودي للمبارزة تحت 17 و 20 سنة غداً الخميس، معسكره الإعدادي الذي انطلق الخميس الماضي في صالة المبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، بمشاركة 22 لاعباً و 4 لاعبات، استعداداً للبطولة العربية التي ستنطلق في الكويت بعد غدٍ الجمعة.وأشرف على تدريبات اللاعبين في المعسكر المدربين محمد بن عزيزة ومحمد فؤاد والجورجي جيلا للأسلحة الثلاثة " الابيه والسايبر والفويل" ، وشملت التدريبات رفع معدل اللياقة البدنية وتطبيق التكتيكات إضافة إلى حصص تدريبية خاصة لكل لاعب.وستغادر بعثة المنتخب السعودي إلى الكويت يوم غدٍ الخميس، برئاسة رئيس الاتحاد أحمد الصبان ، فيما يترأس بعثة المنتخب السعودي للسيدات الدكتور حازم عابد، و مديرة المنتخب العنود الحرقان .وكان الاتحاد السعودي للمبارزة برئاسة أحمد الصبان قد كرّم أمس عدد من مديري المدارس ومعلمي التربية البدنية في إدارة تعليم الدمام، نظراً لدعم وتشجيع الطلاب من لاعبي المنتخب السعودي في المشاركات الخارجية، وشهد الحفل استعراضاً من اللاعبين للعبة المبارزة.// انتهى //10:52ت م0029