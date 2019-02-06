الخرطوم 01جمادي الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على توقيع حكومة أفريقيا الوسطى والمجموعات المسلحة بالخرطوم أمس، على اتفاق السلام والمصالحة في إطار المبادرة الأفريقية للسلام والمصالحة ،بحضور إقليمى ودولي.وأشارت الصحف إلى تمسك رئيس مجلس الوزراء السوداني معتز موسى، بإجراء حواراً مباشراً مع الشباب المحتجين.وأبرزت رفض الحكومة اليمنية مقترحاً لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بتجزئة اتفاق الأسرى الذي تم التوصل إليه في السويد، مؤكدةً خلال جلسة المشاورات التي انطلقت في العاصمة الأردنية عّمان على ضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى في السجون الحوثية.ولفتت صحف الأربعاء الانتباه إلى اقتحام عشرات المستوطنين الإسرائيليين يتقدمهم وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أرييل ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة.ونقلت صحف السودان عن السلطات الأفغانية قولهم إن صحفيين أفغانيين قتلا أمس، عندما اقتحم مسلحون محطة إذاعية وأطلقوا النار بداخلها.// انتهى //10:52ت م0030