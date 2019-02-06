ع / عام / وزارة الصحة : نهاية الأسبوع الجاري آخر موعد لاستقبال المشاركات في " جائزة وعي "

الرياض 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واس

تواصل وزارة الصحة حتى نهاية الأسبوع الجاري استقبال المشاركات في النسخة الثالثة لـ " #جائزة_وعي " في مسارات "الفيلم القصير، الصورة، الإنفوجرافيك ،الموشن جرافيك، إضافة إلى المسار المخصص للمدارس.

وأوضحت "الصحة" أن فرصة المشاركة متاحة لجميع المواطنين والمقيمين في دول الخليج العربي واليمن، موجهة الدعوة إلى المبدعين والمهتمين في المجالات الصحية للمشاركة عبر تقديم مقترحات لموضوعات صحية تسهم في رفع الوعي الصحي للمجتمع، وكذلك المختصين بالمجالات الفنية بتقديم نصائح فنية لرفع مستوى المشاركات المقدمة.

يذكر أن مجموع الجوائز يبلغ أكثر من مليون ريال لأكثر من 50 فائزا، فيما تبلغ قيمة الجائزة الكبرى 150.000 ريال، كما تم إضافة 3 جوائز لـ أعلى 3 مشاركات فائزة بتصويت الجمهور خلال مرحلة التصويت، التي ستكون خلال الفترة من 15 مارس إلى 22 مارس القادم.

وتستقبل #جائزة_وعي المشاركات على الرابط : w3iaward.com ، وتهدف الجائزة التي تنظمها "الصحة "بالشراكة مع مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي إلى إشراك المجتمع في صناعة الوعي، واستثمار الطاقات والمواهب لتعزيز ونشر الوعي الصحي في مجتمعاتنا.



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