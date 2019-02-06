نجران 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسينظم فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران ممثلاً في مركز الدعوة والإرشاد والمكاتب التعاونية بالمنطقة، والمحافظات والمراكز التابعة لها، خلال شهر جمادى الآخرة الجاري، العديد من البرامج الدعوية في جوامع ومساجد المنطقة.وتتضمن البرامج برنامج "حصانة"، إلى جانب العديد من الدروس والندوات, والدورات العلمية, والمحاضرات، التي تهدف للتوعية بأمور الدين, وتعزز قيم المواطنة والانتماء لدى أفراد المجتمع.// انتهى //11:07ت م0033