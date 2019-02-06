الرياض 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسالتقى معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، في مقر الهيئة بالرياض أمس، بمعالي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولو كاشيفيلي، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة.ورحب معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمعالي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية في زيارته للمملكة.وبحث معاليه مع بولو كاشيفيلي عدداً من الموضوعات المتعلقة بمجالات التعاون بين الهيئة والمنظمة وسبل تعزيزها.وأكد معالي الأستاذ أحمد الخطيب أهمية التعاون مع منظمة السياحة العالمية في هذا الوقت الذي تشهد فيه المملكة نقلة مهمة في القطاع السياحي.وأوضح الخطيب خلال اللقاء، أن المملكة تعول على السياحة كرافد أساس بعد النفط للاقتصاد الوطني، وموفر رئيس لفرص العمل، مستعرضا عددا من أهم الوجهات والمشروعات السياحية الجديدة ضمن رؤية المملكة 2030 التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، في الدرعية والعلا ومشروع القدية، والبحر الأحمر، وغيرها من المشروعات التي سيكون لمنظمة السياحة العالمية دور في دعمها والتعريف بها في المنتديات الدولية.يذكر أن معالي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية سيقوم خلال زيارته للمملكة بزيارة عدد من المواقع والمشروعات السياحية، كما سيلتقي عددا من الوزراء وكبار المسؤولين والمستثمرين السياحيين في المملكة.// انتهى //12:05ت م0047