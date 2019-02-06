مكة المكرمة 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واساحتفى نادي مكة المكرمة الثقافي الأدبي أمس بتسليم جائزته في دورتها الخامسة في مجال الإبداع " الشعر"، للشاعر الدكتور أحمد بن قران الزهراني بحضور رجال الفكر والأدب والثقافة وذلك بمقر النادي بحي الزاهر في العاصمة المقدسة .وأوضح رئيس النادي أمين عام الجائزة الدكتور حامد بن صالح الربيعي، أن الجائزة تأتي احتفاء بالمنجز الأدبي وبالرموز الإبداعية من أبناء الوطن،ويقوم على تحكيمها ثلاثة من النقاد والأكاديمين ،مفيداً أن فوز الدكتور الزهراني بالجائزة بعد دراسة لدواوينه ( بياض ) و( لا تجرح الماء ) و( تفاصيل الفراغ ).من جانبه عد الدكتور أحمد الزهراني فوزه بالجائزة منعطفا تاريخيا في حياته الأدبية والشعرية،معبراً عن شكره للنادي على جهودهم في دعم الحراك الثقافي .// انتهى //12:08ت م0048