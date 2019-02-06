تونس 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بنتائج الزيارة التي قام بها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى جمهورية مالطا ،مشيرة إلى أنه تم في الزيارة توقيع اتفاقيات تعاون في عدد من المجالات الحيوية بين البلدين.وأشارت الصحف إلى إعلان الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر أنه وجه ضربات جوية استهدفت مواقع للمعارضة التشادية في جنوب ليبيا في إطار عملية أطلقت منتصف الشهر الماضي ضد مجموعات إرهابية ومجرمين.وعرجت على إعلان وزارة الخارجية الأمريكية إن مبعوث الولايات المتحدة الخاص لكوريا الشمالية ستيفن ببغون سيجتمع مع نظيره الكوري الشمالي اليوم في العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ للإعداد لقمة هذا الشهر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ ان.وأخبرت عن تظاهر العشرات من المحتجين في جميع أنحاء فرنسا أمس استجابة إلى دعوة حركة ما بات يٌعرف بالسترات الصفراء مطالبين برفع الأجور وتخفيض الرسوم الدراسية وحرية التظاهر السلمي.وتحدثت عن مقتل 10 أشخاص في حريق شب في إحدى عمارات العاصمة الفرنسية باريس ،مشيرة إلى أن الشرطة بدأت في إجراء سلسلة من التحقيقات في احتمال أن يكون الحريق متعمداً.// انتهى //12:08ت م0049