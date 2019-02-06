مكة المكرمة 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واس

بدأت لجنة التنمية الاجتماعية ببطحاء قريش بمكة المكرمة اليوم، تنفيذ برنامج "كاب تار" الهادف إلى بناء قدرات الطلاب في مجال تعليم الابتكار وريادة الأعمال, بالتعاون مع مؤسسة التقنية الرائدة للاستشارات الإدارية, عبر استخدام تطبيقات متخصصة من خلال البوابة إلكترونية.

وأوضح المدير التنفيذي باللجنة نزار بن حسين فقيها، أن برنامج كاب تار الذي أطلق بمتوسطة الهجرة ،سيسهم - بمشيئة الله - في تطوير جانب الابتكار لدى الطلاب من خلال تمكينهم في بناء مبادرات نوعية وفق برامج ودراسات علمية ومنهجية تسهم في تحقيق أهداف اللجنة في مجالات التطوير والإبداع التي تواكب العصر في استخدام التقنية الحديثة.

وأفاد أن البرنامج يستهدف طلاب المرحلة المتوسطة لمدة ثلاثة أشهر بمعدل 40 ساعة تطويرية، وذلك من خلال استخدام الجانب التقني, يتخلله عدد من الفعاليات التطبيقية, وإقامة معرض لعرض الابتكارات.

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12:08ت م

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