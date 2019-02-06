الجزائر 01 جمادى الثانية 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واس

أبرزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم تأكيد الحكومة الجزائرية على لسان وزير العدل الطيب لوح، خلال جلسة للبرلمان أمس، تقارير منظمة شفافية دولية حول انتشار ممارسات الفساد المالي والاقتصادي في الجزائر، منتقدا صمتها إزاء "الملاذات الجبائية" في الدول الغربية.

وأشارت الصحف إلى قرار الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، تمديد حالة الطوارئ في كامل تراب البلاد إلى غاية 6 مارس 2019.

وتطرقت إلى مفاوضات تبادل الاسرى والمعتقلين في العاصمة الأردنية عمان، بين ممثلي الحكومة اليمنية والمليشيات الحوثية المدعومة من إيران، لافتة إلى أن "التفاؤل" يطبع محادثات الجانبين.

ورصدت صحف الأربعاء تطورات الأوضاع في فرنسا، مبرزة اتساع رقعة الاحتجاجات من خلال خروج آلاف الفرنسيين إلى شوارع المدن الفرنسية أمس، استجابة لدعوة الكنفدرالية العامة للشغل وأحزاب وحركة "السترات الصفراء" مطالبين بزيادة الرواتب والإنصاف الجبائي والعدالة الاجتماعية.

وفي متفرقات أخرى، أنبأت عن مقتل 14 مدنيا في هجوم إرهابي وقع بمقاطعتي لوروم وكوسي في شمال بوركينافاسو.

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