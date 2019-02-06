عرعر 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه اليوم, عضو هيئة كبار العلماء الدكتور جبريل بن محمد البصيلي.وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بالدكتور البصيلي، مثمناً الدور الكبير الذي يضطلع به العلماء في نشر الوسطية والاعتدال وتطبيق المنهج السليم من خلال الكشف عن خطورة الفتن من خلال إقامة الندوات والمحاضرات التي تعزز اللحمة الوطنية، وحماية المجتمع من الأفكار الضالة وحماية أبنائنا الطلاب والطالبات وانتمائهم لدينهم ووطنهم، سائلاً الله للجميع التوفيق والسداد لخدمة الدين ثم الملك والوطن.// انتهى //12:32ت م0060