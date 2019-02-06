الرياض 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسعقدت مؤسسة الملك خالد اليوم ورشة عمل بعنوان "جائزة الملك خالد للاستدامة" بالتعاون مع شركة السوق المالية السعودية (تداول) بحضور الرئيس التنفيذي للمؤسسة صاحبة السمو الملكي الأميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل، وذلك بمقر المؤسسة في الرياض.وأوضحت سموها أن جائزة الملك خالد للاستدامة تكتسب أهمية عبر إسهامها في بناء قدرات منشآت القطاع الخاص وتحسين أداء أعمالها، بالإضافة إلى تشجيع برامج المسؤولية الاجتماعية والممارسات ذات العلاقة بالتنمية الاستدامة، وبالتالي تحقيق أثر ايجابي في دفع عجلة التنمية والاقتصاد والتماشي مع رؤية المملكة 2030.وتناولت محاور الورشة موضوعات :حالة الأعمال مع الاستدامة، وما هي قيمة وفوائد المشاركة في الجائزة، إضافة إلى دور الجائزة في تحسين استراتيجيات الاستدامة والممارسات ذات الصلة بالجانب البيئي والاجتماعي، وذلك لتبني أفضل الممارسات وتحقيق الأهداف المرجوه على المستويات المحلية والعالميةمن جهة أخرى احتفلت مؤسسة الملك خالد في شهر ديسمبر الماضي بذكرى مرور عشر سنوات على إطلاق جائزة الملك خالد، وعقدت بهذه المناسبة في مقر المؤسسة جلسة حوار بعنوان: "سياسات تحفيز الاستدامة في القطاع الخاص" بحضور سمو الأميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل، والمهندس خالد الحصان،و المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية (تداول)، وعدد من ممثلي منشآت القطاع وصناع القرار في المملكة.وإدراكاً من مؤسسة الملك خالد بالشراكة من أجل البناء والتنمية، تم توقيع اتفاقية بين المؤسسة وشركة السوق المالية السعودية (تداول)، بهدف تعزيز ممارسات الاستدامة لتأثيرها الإيجابي على سوق العمل واستدامتها.//انتهى//13:46ت م0082