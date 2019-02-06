حائل 01 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسأقام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل، ممثلاً بمركز الدعوة والإرشاد أمس، محاضرة بعنوان: "تعظيم النصوص الشرعية والفهم الصحيح لها"، وذلك بجامع الراجحي.وتأتي هذه المحاضرة ضمن برنامج الأمن الفكري، الذي تنظمه الوزارة عبر فروعها في مناطق المملكة، بتوجيه ومتابعة من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ لمحاربة الأفكار المتشددة، والغلو والتطرف، ونشر الوسطية.// انتهى //13:46ت م0083